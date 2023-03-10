В центре Ярославля могут сделать дополнительное круговое движение

Власти Ярославля рассматривают варианты пересмотра транспортной схемы в центре города. Об этом на градостроительном совете заявил главный архитектор Ярославля Артем Цымбалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект памятника Екатерины II в Ярославле

Фото: Градостроительный совет Ярославля Проект памятника Екатерины II в Ярославле

Фото: Градостроительный совет Ярославля

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», ярославский губернатор Михаил Евраев заявил о намерении сделать пешеходными от 4 до 6 улиц в центре Ярославля, включая Депутатскую, Нахимсона и Андропова. Как пояснил 10 марта на градостроительном совете главный архитектор Ярославля Артем Цымбалов, рассматриваются идеи по изменению транспортной схемы. В частности, речь о перекрестке улиц Андропова и Революционная.

«Есть такие мысли по новой транспортной схеме, которая будет разработана, есть представление, чтобы центральную часть города от транспорта освободить, а боковые проезды в центре нагрузить транспортом. Возможно, здесь появится какое-то автомобильное сообщение, в перспективе здесь может появиться круговое движение»,— сказал Артем Цымбалов.

Непосредственно на самом перекрестке может быть размещен памятник императрице Екатерине II работы Зураба Церетели. Предложение рассматривалось на градостроительном совете. Саму идею памятника поддержали, но предложили автору сократить размеры монумента. Подробнее об этом — в материале «Ъ-Ярославль» «Слишком дородная дама на не менее объемном пеньке».

Андрей Иванов