Грузооборот Азово-Черноморских портов за год увеличился на 3,5%

Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в январе—феврале 2023 года увеличился на 3,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба Росморречфлота.

Общий грузооборот портов Черного и Азовского морей составил 43,8 млн тонн. Перевалка сухих грузов выросла до 20,7 млн тонн, прибавив к прошлогоднему показателю 17,3%, наливных — до 23,1 млн тонн (-6,3%).

Грузооборот морских портов РФ за указанный период вырос на 2,6% в сравнении с январем—февралем 2022 года и составил 140,3 млн тонн. Объем перевалки сухих грузов увеличился на 4,9% (65,4 млн тонн), наливных — на 7% (до 74,9 млн тонн).

Анастасия Донскова

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