Арзамасскому машзаводу доначислили 51 млн рублей за выплату иностранной компании

Арзамасский машиностроительный завод (АМЗ) оспаривает решение налоговой инспекции, доначислившей ему в общей сложности 51 млн рублей с пени и штрафом. Налоговики по результатам проверки предъявили АМЗ недоимку по налогу на прибыль с дохода, уплаченного в адрес иностранной организации.

Как следует из материалов дела, кипрская компания Saricon Holdings Limited по переуступке приобрела старое право требования к АМЗ. Еще в 2009 году залог по банковскому кредиту машзавода предоставляло ООО «Автомобильный завод ГАЗ». Однако впоследствии банк обратил взыскание на залог, и компания ГАЗа договорилась о том, что АМЗ должен ей 493 млн руб. под 18,8% годовых. Срок возврата этого займа неоднократно откладывался и продлялся. В 2020 году кредитор продал долг, проценты по которому составили 251 млн руб.

В итоге Saricon Holdings Limited приобрела право требования процентов, и в апреле 2021 года АМЗ выплатил 251 млн иностранной компании. Арбитражный суд Санкт-Петербурга поддержал позицию налоговой службы о том, что за полученный нерезидентом РФ процентный доход Арзамасский машзавод должен уплатить налог на прибыль с перечисленной суммы.

Иван Сергеев