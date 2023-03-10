В период частичной мобилизации в Воронежской области в «срочном» формате заключили 520 браков

С 21 сентября по 1 ноября в Воронежской области было заключено 520 браков с мобилизованными гражданами в «ускоренном порядке». Об этом сообщили в областном управлении ЗАГС.

«В соответствии с действующим законодательством после подачи заявления о заключении брака до даты регистрации должно пройти не меньше месяца. Однако при наличии особых обстоятельств предусмотрена возможность сократить срок ожидания вплоть до регистрации в день подачи заявления»,— напомнили в управлении. Рост в 2022 году количества записей о заключении брака и об установлении отцовства там также связывают с проведением частичной мобилизации.

Напомним, в Воронежской области заключались браки и с участием жителей других регионов, прибывших в Черноземье для прохождения боевой подготовки. Соответствующих договоренностей с воронежскими властями достиг, в частности, белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

Олег Мухин

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