Суд в Петербурге обязал гражданку Китая убрать туалет и ванную из объекта культурного наследия

Василеостровский районный суд обязал гражданку Китая Лю Юй вернуть к первоначальному виду комнату в доме К. Штрауха на Васильевском острове после самовольной перепланировки. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Лю Юй принадлежит комната площадью 27,7 кв. м. в четырехкомнатной квартире на 6-й линии Васильевского острова. Ранее она разделила свою жилую площадь перегородками на три помещения, обустроив ванную комнату и туалет.

Как следует из материалов дела, Лю Юй обязали демонтировать дополнительные перегородки, разделяющие помещение, исключить образование новых помещений: ванной, кухни, комнаты; демонтировать сантехническое оборудование, исключить присоединение к общедомовым инженерным коммуникациям, демонтировать ванное корыто, унитаз, умывальник, мойку.

Проектную документацию на проведение перепланировки ответчик не подавал, разрешение на проведение работ КГИОП не выдавал, подчеркнули в районной администрации. Сама Лю Юй на заседание суда не явилась.

Дом К. Штрауха был построен в первой половине XIX века. В 1850-е годы в этом здании находилась мебельная фабрика А. Гамбса. В настоящий момент дом имеет статус объекта культурного наследия.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Доходный дом Софьи Катеринич включили в единый реестр объектов культурного наследия регионального значения.

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