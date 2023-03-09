Дом Софьи Катеринич на проспекте Добролюбова признали памятником

Доходный дом Софьи Катеринич включили в единый реестр объектов культурного наследия регионального значения. Об этом 9 марта рассказали в пресс-службе Комитета по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга (КГИОП).

«Доходный дом жены коллежского асессора Софьи Дмитриевны Катеринич, возведённый по проекту военного инженера Ивана Леонардовича Балбашевского и гражданского инженера Льва Александровича Ильина (автор проекта лицевого фасада), выполнен в приёмах эклектики, сочетает характерные черты модерна с элементами французского барокко»,— отметили в Комитете.

Здание построено в 1904-1906 годах и сохранилось практически в первоначальном виде. Кардинальных перестроек и изменений дом не имеет. Самым известным жильцом дома Катеринич являлся музыкальный критик и композитор Вячеслав Каратыгин. Он проживал в квартире №15, где собирались деятели культуры и искусства Федор Шаляпин, Сергей Прокофьев, Вера Комиссаржевская и другие.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что комплекс фортификационных сооружений «Люнет Литке» в Кронштадте включили в реестр объектов культурного наследия регионального значения.

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