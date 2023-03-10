В Ульяновске уволили недавно назначенного директора «Дома молодых»

В пятницу в Ульяновске сотрудники областного государственного автономного учреждения «Дом молодых» (учредитель – региональное министерство молодежного развития) не смогли попасть на работу из-за того, что им не выдали ключи. По информации источников «Ъ-Волга», «ключи накануне кто-то по поручению директора “Дома молодых” Марии Бендер взял с поста охраны и передал ей», «такая вот ситуация, дошедшая до абсурда». Сама же Мария Бендер, как стало известно в четверг, на тот момент уже была уволена. Министр молодежного развития Артем Мирошников подтвердил «Ъ-Волга», что Мария Бендер уволена 2 марта со своего поста на основании п. 2 части 1 статьи 278 ТК РФ по решению учредителя о прекращении трудового договора.

41-летняя Мария Бендер, прибывшая в Ульяновск из Омска, где ранее была индивидуальным предпринимателем (предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты) была назначена на пост директора ОГАУ «Дом молодых» полгода назад, 22 августа 2022 года, в день создания учреждения. В четверг в Telegram-канале «Дом молодых» госпожа Бендер разместила пост о том, что не согласна с увольнением и предпринимает шаги «для защиты своих прав и интересов», отметив, что она «за полгода сделала больше, чем многие, кто работает в молодежной политике последние 15 лет», и ее «роль в развитии молодежной политики неоспорима». Также она отмечала, что ее заслуга – разработка проекта создания молодежного центра, который получил осенью грант Росмолодежи на сумму 116 млн руб. Уже в четверг она удалила свой пост.

На сайте Ленинского районного суда уже размещена информация об иске Марии Бендер к региональному министерству молодежного развития, иск был принят судом 6 марта.

В беседе с «Ъ-Волга» Артем Мирошников пояснил, что увольнение связано с тем, что Мария Бендер не справилась с рядом задач, но конкретизировать причины увольнения отказался. Источник, близкий к министерству, пояснил «Ъ-Волга», что, по его данным, причиной увольнения стало «отсутствие эффективной работы с молодежными организациями, отсутствие скоординированной команды “Дома молодых”, жалобы молодежных организаций на то, что у Бендер не получается выстраивание отношений с молодежным сектором».

Господин Мирошников отметил, что заявления госпожи Бендер о том, что проект, получивший грант Росмолодежи, – это ее заслуга, не соответствуют действительности, «потому что она – лишь соавтор, а проект – это большой коллективный труд». Он также сообщил «Ъ-Волга», что «сейчас идет согласование будущего руководителя «Дома молодых», «предложения занять этот пост получили несколько человек – опытные люди из Ульяновска», «все они известные, их хорошо знают, но называть сейчас пока рано – они еще не приняли решение».

Вице-премьер Вадим Андреев, курирующий молодежную политику сказал, что солидарен с решением министра, «на этом месте должен быть человек, имеющий большой опыт работы с молодежью, желательно, в нашем регионе, чего у Марии Бендер не наблюдалось».

Сергей Титов, Ульяновск