«Фонтанка»: в Санкт-Петербурге у задержанного за взятку полицейского нашли криптоферму на даче

Сотрудники правоохранительных органов задержали и обыскали заместителя начальника главы отдела МВД по Василеостровскому району Санкт-Петербурга Андрея Сердюкова. Его подозревают в получении взятки, сообщила «Фонтанка». На даче у полицейского, по данным издания, нашли криптоферму.

По версии следствия, господин Сердюков получил взятку в размере 50 тыс. руб. от ресторатора Александра Коновалова за договоренность вернуть кальяны в антикафе Pacman на Вознесенском проспекте в центре Петербурга. Тогда полицейский работал в УМВД по Центральному району.

Пока господина Коновалова допрашивали в городском управлении Следственного комитета РФ, сотрудники Управления собственной безопасности МВД обыскали дачу Андрея Сердюкова и обнаружили там ферму для майнинга криптовалюты.

Ранее Александр Коновалов находился под следствием по уголовному делу о взятке 50 тыс. руб. в обмен на возврат инвентаря, изъятого у заведения полицией. В начале января этого года суд отпустил его из-под стражи, заменив меру пресечения на домашний арест до 19 апреля.

В период пандемии коронавируса Александр Коновалов выступил против соблюдения противоэпидемических мер. Он создал две «карты сопротивления», где отмечал заведения, нарушающие запрет на ночную работу общепита и не проверяющие QR-коды. В настоящий момент предприниматель кроме эпизода взятки Андрею Сердюкову обвиняется еще в двух, связанных с посредничеством при передаче полицейским взяток на суммы 1,177 млн и 36 тыс. руб., а также в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, создавшем угрозу массового заболевания людей.

Полина Пучкова, Санкт-Петербург