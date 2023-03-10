ОЭЗ «Алабуга» потратит 3,4 млрд рублей на ж/д дорогу до Круглого Поля

Особая экономическая зона «Алабуга» потратит 3,4 млрд руб. на строительство ж/д пути до станций Круглое Поле и Никашновка. Об этом сообщается в канале индустриального парка «Этилен 600» в Telegram.

Планируется построить 16 км новых путей. Работы выполнят в рамках строительства логокомплекса имени Дэн Сяопина. «Такое решение с двумя точками примыкания было принято, чтобы обеспечить бесперебойную поставку грузов в логистический комплекс без дополнительной загрузки существующей инфраструктуры», — отметил глава службы развития новых площадок ОЭЗ «Алабуга» Александр Зайченко.

Ожидается, что начнется строительство в 2023 году. Управление Куйбышевской железной дороги уже одобрило проект.

"Ъ-Казань"