Сортировкам не хватает сил

Компании, занимающиеся обработкой и сортировкой ТКО, обратились к губернатору края с просьбой исключить их из перечня предприятий, на которых, согласно новому постановлению, запрещено использовать иностранную рабочую силу. Обращение поддержали администрации ряда муниципалитетов и региональное минТЭК и ЖКХ. В нем говорится, что запрет принимать на работу иностранцев может повлечь остановку линий сортировки мусора. Граждане с российскими паспортами, по словам участников рынка, не хотят работать с отходами. Увольнение иностранцев, по прогнозам руководителей компаний, негативно скажется и на квалифицированных сотрудниках с гражданством РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В начале 2023 года вступило в силу постановление губернатора Краснодарского края №1005, которое запрещает использовать труд иностранных граждан, работающих на основании патентов, на предприятиях региона. Ограничение касается 50 видов экономической деятельности. К ним относятся сферы добычи, производства, обращения с ТКО, торговли, образования, страхования, деятельности в области спорта, отдыха, развлечений, предоставления услуг. Постановление вступило в силу в начале января, в течение трех месяцев, до середины апреля, организации обязаны уволить иностранцев и подыскать им на замену граждан РФ.

В управлении по миграционным вопросам администрации края поясняют, что мера направлена на защиту регионального рынка труда.

«По данным Краснодарстата, в сентябре-ноябре 2022 года численность безработных граждан в регионе составляла 88 тыс. человек (уровень общей безработицы за период 3,2%). В центрах занятости населения, по состоянию на 1 февраля 2023г., на учете состояли 13,2 тыс. безработных граждан (уровень регистрируемой безработицы 0,5% от численности рабочей силы). Постановление №1005 принято для поддержания оптимального баланса трудовых ресурсов, содействия в приоритетном порядке трудоустройству граждан РФ», - сообщают в ведомстве.

Руководители предприятий Кубани, занимающихся сбором, обработкой и утилизацией отходов, заявляют, что запрет на использование иностранной рабочей силы может привести к приостановке их деятельности. На позициях водителей, сортировщиков мусора, грузчиков, подсобных рабочих в этих компаниях, преимущественно, заняты граждане Узбекистана, Казахстана, Туркменистана и других республик ближнего зарубежья. Местные жители не хотят работать с отходами, независимо от уровня зарплат, констатируют работодатели.

Кроме того, в случае остановки сортировочных мощностей из-за отсутствия персонала, рискуют потерять работу и квалифицированные сотрудники – граждане РФ.

«Без 7 иностранных граждан-сортировщиков мы будем вынуждены закрыться, и без работы останутся 15 человек с высшим образованием, у которых семьи, кредиты и другие обязательства. А найти стабильную, хорошо оплачиваемую работу в Туапсинском районе не просто. То есть цель запрета не будет достигнута - в результате запрета на труд иностранцев в статусе безработных могут оказаться граждане РФ», - говорит руководитель АО «Кадош» Александр Аваков.

Участники рынка обращения с ТКО края обращают внимание: остановка сортировок приведет к тому, что на полигонах будет размещаться несортированный мусор. В условиях катастрофического дефицита мощностей по размещению отходов в регионе объем захораниваемых ТКО значительно увеличится, соответственно, ухудшится санитарная обстановка в муниципалитетах края, увеличится количество вредных выбросов в атмосферу. Сегодня на сортировочных комплексах края отбирается около 8% фракций, пригодных для вторичного использования (пластик, бумага, стекло). В случае остановки сортировок эта цифра может снизиться до нуля, констатируют собеседники «Ъ-Кубань».

В территориальной схеме обращения с ТКО Краснодарского края указаны 12 предприятий, которые занимаются сортировкой отходов. В минТЭК и ЖКХ Ъ-Кубань сообщают, что мусоросортировочные комплексы (АО «Мусороуборочная компания», ООО «Терра-Н», ООО «МП ЖКХ» Красноармейского района, АО «Кадош», ООО «РусУниверсал» и другие) работают в условиях нехватки персонала для сортировки отходов. Например, в «Мусороуборочной компании» требуется более 100 работников, занятых в процессе сортировки ТКО. Для поиска сотрудников используются всевозможные каналы, но местное население данными вакансиями не интересуется.

Руководитель АО «Кадош» рассказывает, что практически 100% соискателей-местных жителей, направляемых на предприятие центром занятости, отказываются от такой работы в связи с ее характером. «Сортировщики-граждане РФ задерживаются не более полутора месяцев, некоторых приходится увольнять из-за пристрастия к алкоголю. Мы вынуждены нанимать сотрудников из стран ближнего зарубежья, их производительность в 5-8 раз выше. Благодаря им мы можем обеспечить бесперебойный процесс тщательной сортировки ТКО», - добавляет господин Аваков.

Компании Кубани, занимающиеся обработкой и сортировкой отходов, обратились к губернатору края с просьбой внести изменения в постановление №1005, исключив виды деятельности, связанные с обработкой ТКО. Его поддержали администрации ряда муниципалитетов, где расположены предприятия, так как сбой в процессе обращения с ТКО негативно отразится на экологической обстановке и качестве жизни людей. Ответ поступил от управления по миграционным вопросам, которое настаивает, что запрет на использование иностранной рабочей силы оправдан, и предлагает компаниям озаботиться поиском сотрудников с российскими паспортами. Компании-сортировщики написали повторное обращение к губернатору и получили письмо с теми же формулировками. С ходатайством о внесении изменений в постановление №1005 в управление по миграционным вопросом обратилось минТЭК и ЖКХ края.

Как отмечает руководитель практики «Трудовое право» GRATA International Михаил Герман, компаниям дается три месяца, чтобы привести численность иностранных работников в соответствие с запретом, установленным данным постановлением губернатора. Срок истечет к середине апреля. После этого организации, нарушившие запрет, могут быть привлечены к ответственности по статье 18.17 КоАП РФ. Мера ответственности для юридических лиц варьируется от 800 тыс. до 1 млн руб. за каждое выявленное нарушение.

Наталья Нестеренко