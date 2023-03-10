Клуб «Торпедо» пролетел мимо «Лужников»

Поле стадиона «Лужники» оказалось непригодным для игры. Газон могли испортить во время патриотического митинга-концерта 22 февраля, пишет издание Sports.ru. О том, что провести матч между клубами «Торпедо» и «Урал» на стадионе невозможно, заявила совместная комиссия Российской премьер-лиги и Российского футбольного союза по итогам проверки. Игра была запланирована на 11 марта. Теперь команды встретятся в Химках. В «Лужниках» отказались комментировать изданию перенос матча.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ

Руководитель медиа Российской премьер-лиги Ярослав Кулемин рассказал “Ъ FM”, что восстановить газон смогут только к апрелю: «Игра уже перенесена официально. Футбольный клуб "Торпедо" обратился с просьбой это сделать из-за неготовности поля. Газон был не пригоден, это факт. Вот и все, что я могу сказать. К апрелю планируется его привести в необходимое состояние, там поменяют верхний слой. В середине месяца в "Лужниках" должен пройти матч "Спартак"—"Торпедо". Вот до этого момента у нас пауза, как раз за это время трава вырастет».

По данным самих «Лужников», арена может вмещать около 80 тыс. зрителей, на митинге же с участием президента Владимира Путина МВД насчитало примерно 200 тыс. участников. При этом некоторые из них находились на самой арене, также прямо на газоне установили сцену и аппаратуру, а участники концерта свободно перемещались по полю.

Вполне вероятно, что «Лужники» просто не подготовили площадку к этому событию, считает комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель. Ведь газон, по его словам, можно было защитить от повреждений заранее: «Здесь проблема в том, что "Торпедо" — арендатор поля "Лужников", а на стадионе в последнее время ухаживали за ареной не в должной мере. Поэтому она оказалась в таком состоянии. Мы видим, что другие клубы, у которых стадионы находятся в собственности, были готовы к играм.

Что касается митинга, который там прошел, то могу привести контрпример: на "Ростов Арене" в 2018 году по аналогичным технологиям состоялся концерт Басты. Там была постелена специальная "подушка", которая не затрагивала само поле. Понятно, что воздействие на него какое-то шло, даже в течение, может быть, нескольких суток, но такая технология позволяет не соприкасаться покрытию, на котором стоят слушатели, с газоном. Так что через несколько дней после мероприятия на поле играл футбольный клуб "Ростов". Да, оно было чуть хуже качеством, чем могло бы, но являлось пригодным для футбола. Кроме того, лондонский стадион "Уэмбли" концерты проводит регулярно, и при этом там играются футбольные матчи.

Так что в этой ситуации может быть дело в какой-то неотработанной технологии. И, вероятно, общий уход за полем "Лужников" был не на должном уровне».

В «Лужниках» газон смешанный, в грунт с помощью специальной технологии внедрили более 20 млн искусственных волокон. Это необходимо для поддержания стабильного и ровного покрытия. Под газоном на 1,5 м в глубину спрятаны километры инженерных коммуникаций, например, системы полива, дренажа, подогрева и агромониторинга.

Ремонт этой структуры потребует серьезных вложений, рассказал консультант компании «Русские газоны» Дмитрий Лянгузов. Правда, повредить ее сложно, скорее всего, в случае с «Лужниками» речь только о подсеве, считает эксперт: «Проблема с графиком проведения матчей существует много лет. Встречи проходят и зимой, и осенью, а газон в идеальном состоянии находится только летом.

Сделать в феврале или марте нормальное покрытие невозможно. Проведение масштабных мероприятий, очевидно, тоже ему не помогло.

Там должна быть такая система — с осени нужно забрасывать много семян под снег, потом в феврале надо топить. По идее тут проблема еще и в том, что не должно быть очень контрастной температуры между нагревом и воздухом, потому что в этом случае можно погубить вообще все. То есть это непростой вопрос. Скорее всего в данной ситуации потребуется пересев, а ремонт грунта не понадобится. Что касается стоимости, то только закупка семян на такую площадь обойдется в 700 тыс. руб.».

По неподтвержденной информации, газон действительно был в неидеальном состоянии еще до мероприятия. Перед концертом якобы прошли несколько совещаний, на которых представители «Лужников» уверяли, что поле не выдержит такой нагрузки, особенно зимой, пишут Telegram-каналы.

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Сабина Адлейба