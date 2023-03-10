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Коммерсантъ FM
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Осужденный в Литве по делу о столкновениях 1991 года российский полковник вышел на свободу

Россиянин Юрий Мель, которого осудили в Литве по делу о подавлении антисоветских протестов 1991 года в Вильнюсе, освободился и вернулся в РФ. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Москва считает, что господина Меля осудили незаконно.

Юрий Мель

Юрий Мель

Фото: Petras Malukas / AFP

Юрий Мель

Фото: Petras Malukas / AFP

«10 марта из литовской тюрьмы освобожден и вернулся в Российскую Федерацию наш гражданин, полковник в отставке Ю. Н. Мель. Как известно, он был незаконно осужден в Литве в рамках сфабрикованного политического дела о трагических событиях в Вильнюсе 13 января 1991»,— указала Мария Захарова.

В марте 1990 года Верховный совет Литвы объявил о независимости республики от СССР. В январе 1991 года Комитет национального спасения Литвы объявил о восстановлении в стране советской власти. По просьбе представителей комитета Москва направила в Вильнюс войска: в ночь на 13 января колонна советской бронетехники вошла в город. По версии следствия, Юрий Мель был в одном из танков. Навстречу солдатам вышли несколько тысяч протестующих.

Юрия Меля задержали в 2014 году, когда тот пересек границу, чтобы совершить покупки в Литве. По словам полковника, тот не подозревал, что находится в розыске. В 2019 суд признал его виновным в военных преступлениях и приговорил к семи годам лишения свободы (в зачет срока пошли пять лет, проведенных в СИЗО). В 2021 году к наказанию добавили еще три года.

«В результате Мель провел в литовских тюрьмах девять лет. Неоднократные обращения об отмене приговора или хотя бы его смягчения были цинично отклонены»,— сообщила Мария Захарова. Представитель МИД РФ также добавила, что РФ неоднократно осуждала «реваншистские» шаги Вильнюса, однако международные организации не обратили внимания на действия литовских властей.

В столкновениях армии с демонстрантами в 1991 году погибли 14 человек, более 1 тыс. получили ранения. Юрий Мель стал единственным осужденным по делу об этом инциденте.

Григорий Лейба

Фотогалерея

Как развивались события в Вильнюсе 1991 года

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Столкновения сторонников независимости Литвы с военнослужащими СССР и деятелями просоветского Комитета национального спасения Литовской ССР произошли в Вильнюсе с 11 по 13 января 1991 года

Столкновения сторонников независимости Литвы с военнослужащими СССР и деятелями просоветского Комитета национального спасения Литовской ССР произошли в Вильнюсе с 11 по 13 января 1991 года

Фото: Alexander Zemlianchenko / AP

Причиной конфликта стало провозглашение Верховным советом Литовской ССР во главе с Витаутасом Ландсбергисом (лидер национального движения «Саюдис») независимости Литвы в марте 1990 года. Руководство СССР не признало это решение. Советские десантники провели несколько операций по захвату правительственных зданий в Вильнюсе. 27 апреля литовцы ответили массовым митингом «против оккупации Литвы Советским Союзом»

Причиной конфликта стало провозглашение Верховным советом Литовской ССР во главе с Витаутасом Ландсбергисом (лидер национального движения «Саюдис») независимости Литвы в марте 1990 года. Руководство СССР не признало это решение. Советские десантники провели несколько операций по захвату правительственных зданий в Вильнюсе. 27 апреля литовцы ответили массовым митингом «против оккупации Литвы Советским Союзом»

Фото: Alexander Zamlianichenko / AP

Обстановка постепенно накалялась. 7 января 1991 года в Вильнюсе появились сотрудники спецподразделения «Альфа», 8 и 9 января в Литву были переброшены военнослужащие Псковской дивизии ВДВ и других частей. Витаутас Ландсбергис призвал своих сторонников не допустить захвата парламента, административных зданий и объектов инфраструктуры&lt;br> На фото: защитники здания парламента в Вильнюсе

Обстановка постепенно накалялась. 7 января 1991 года в Вильнюсе появились сотрудники спецподразделения «Альфа», 8 и 9 января в Литву были переброшены военнослужащие Псковской дивизии ВДВ и других частей. Витаутас Ландсбергис призвал своих сторонников не допустить захвата парламента, административных зданий и объектов инфраструктуры
На фото: защитники здания парламента в Вильнюсе

Фото: Liu Heung Shing / AP

11 января советские военные начали занимать правительственные здания в Литве. Среди прочей «партийной собственности» под их контролем оказались Дом печати в Вильнюсе, ретрансляционный телевизионный узел в Неменчине и другие объекты в литовской столице, Алитусе и Шяуляе. В тот же день ЦК Литовской компартии сформировал Комитет национального спасения, взявший ответственность за урегулирование кризиса. Сторонники независимости Литвы призвали население выйти на улицы

11 января советские военные начали занимать правительственные здания в Литве. Среди прочей «партийной собственности» под их контролем оказались Дом печати в Вильнюсе, ретрансляционный телевизионный узел в Неменчине и другие объекты в литовской столице, Алитусе и Шяуляе. В тот же день ЦК Литовской компартии сформировал Комитет национального спасения, взявший ответственность за урегулирование кризиса. Сторонники независимости Литвы призвали население выйти на улицы

Фото: Peter Andrews / AP

Вечером того же дня было прервано железнодорожное сообщение с Вильнюсом. В ночь на 12 января советскими военными была захвачена штаб-квартира Департамента охраны края (фактическое министерство обороны Литвы) и телефонный усилительный узел Вильнюса. Город остался без связи с внешним миром

Вечером того же дня было прервано железнодорожное сообщение с Вильнюсом. В ночь на 12 января советскими военными была захвачена штаб-квартира Департамента охраны края (фактическое министерство обороны Литвы) и телефонный усилительный узел Вильнюса. Город остался без связи с внешним миром

Фото: Peter Andrews / AP

К вечеру 12 января тысячи сторонников независимости собрались телебашни Вильнюса и у здания парламента. Туда же двинулась бронетехника и военнослужащие 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизии при поддержке группы «Альфа»&lt;br> На фото: советские военные в Вильнюсе

К вечеру 12 января тысячи сторонников независимости собрались телебашни Вильнюса и у здания парламента. Туда же двинулась бронетехника и военнослужащие 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизии при поддержке группы «Альфа»
На фото: советские военные в Вильнюсе

Фото: Liu Heung Shing / AP

По данным СМИ, около телебашни собралось около 5 тыс. человек. Среди них были и вооруженные сотрудники службы безопасности республики. В ночь на 13 января 1991 года группа «Альфа» взяла башню штурмом при поддержке прибывших на место танков&lt;br> На фото: защитники здания парламента в Вильнюсе

По данным СМИ, около телебашни собралось около 5 тыс. человек. Среди них были и вооруженные сотрудники службы безопасности республики. В ночь на 13 января 1991 года группа «Альфа» взяла башню штурмом при поддержке прибывших на место танков
На фото: защитники здания парламента в Вильнюсе

Фото: Peter Andrews / AP

В результате штурма телебашни погибли 14 человек. Среди них был офицер «Альфы» Виктор Шатских. Он получил выстрел в спину. По разным оценкам, пострадали от 500 до 700 человек. Большинство из них получили травмы во время давки, начавшейся после предупредительных выстрелов советских танков&lt;br> На фото: плакат с требованием лишить Михаила Горбачева Нобелевской премии и советские паспорта, от которых отказались некоторые жители Литвы

В результате штурма телебашни погибли 14 человек. Среди них был офицер «Альфы» Виктор Шатских. Он получил выстрел в спину. По разным оценкам, пострадали от 500 до 700 человек. Большинство из них получили травмы во время давки, начавшейся после предупредительных выстрелов советских танков
На фото: плакат с требованием лишить Михаила Горбачева Нобелевской премии и советские паспорта, от которых отказались некоторые жители Литвы

Фото: И. Носов / РИА Новости

Президент СССР Михаил Горбачев, а также министр обороны Дмитрий Язов и другие должностные лица заявили о своей непричастности к событиям в Вильнюсе. Прокуратура Литвы возбудила уголовное дело о вредительстве, попытках государственного переворота, создании антигосударственных организаций, преднамеренном убийстве при отягчающих обстоятельствах&lt;br> На фото: московский митинг против насилия в Литве, 13 января 1991 года

Президент СССР Михаил Горбачев, а также министр обороны Дмитрий Язов и другие должностные лица заявили о своей непричастности к событиям в Вильнюсе. Прокуратура Литвы возбудила уголовное дело о вредительстве, попытках государственного переворота, создании антигосударственных организаций, преднамеренном убийстве при отягчающих обстоятельствах
На фото: московский митинг против насилия в Литве, 13 января 1991 года

Фото: Boris Yurchenko / AP

По версии следствия, погибшие при штурме телебашни были убиты советскими солдатами. Но ветераны «Альфы» утверждают, что использовали только холостые патроны, а стрельба на поражение велась с крыш соседних домов&lt;br> На фото: баррикады на улицах Вильнюса

По версии следствия, погибшие при штурме телебашни были убиты советскими солдатами. Но ветераны «Альфы» утверждают, что использовали только холостые патроны, а стрельба на поражение велась с крыш соседних домов
На фото: баррикады на улицах Вильнюса

Фото: И. Носов / РИА Новости

Обвиняемыми по делу стали 48 человек. Первые приговоры были оглашены только в августе 1999 года. Бывший первый секретарь ЦК Компартии Литвы Миколас Бурокявичюс получил 12 лет, а бывший заведующий идеологическим отделом ЦК Юозас Ермалавичюс — 8 лет лишения свободы. Еще четверых приговорили к срокам от 3 до 6 лет&lt;br> На фото: танки в Вильнюсе во время январских событий

Обвиняемыми по делу стали 48 человек. Первые приговоры были оглашены только в августе 1999 года. Бывший первый секретарь ЦК Компартии Литвы Миколас Бурокявичюс получил 12 лет, а бывший заведующий идеологическим отделом ЦК Юозас Ермалавичюс — 8 лет лишения свободы. Еще четверых приговорили к срокам от 3 до 6 лет
На фото: танки в Вильнюсе во время январских событий

Фото: Alexander Zemlianichenko / AP

В 2010 году дело было переквалифицировано. Теперь оставшихся фигурантов обвиняли в военных преступлениях и преступлениях против человечества. В отношении подобных деяний не применяется срок давности. В том же году было введено уголовное наказание за «отрицание советской оккупации» в 1940-1990 годах и «отрицание советской агрессии» в январе 1991 года. Санкции предполагали крупный штраф или лишение свободы на срок до двух лет

В 2010 году дело было переквалифицировано. Теперь оставшихся фигурантов обвиняли в военных преступлениях и преступлениях против человечества. В отношении подобных деяний не применяется срок давности. В том же году было введено уголовное наказание за «отрицание советской оккупации» в 1940-1990 годах и «отрицание советской агрессии» в январе 1991 года. Санкции предполагали крупный штраф или лишение свободы на срок до двух лет

Фото: Alexander Zemlianichenko / AP

В 2011 году лидер Социалистического народного фронта Альгирдас Палецкис публично заявил, что сомневается в официальной версии январских событий, и 13 января 1991 года у телебашни «свои стреляли в своих». Через год он стал первым осужденным за «отрицание советской агрессии». Штраф составил €3 тыс. После этого Палецкис был обвинен в шпионаже в пользу России и заключен под стражу&lt;br> На фото: пострадавший у телебашни в Вильнюсе во время январских событий

В 2011 году лидер Социалистического народного фронта Альгирдас Палецкис публично заявил, что сомневается в официальной версии январских событий, и 13 января 1991 года у телебашни «свои стреляли в своих». Через год он стал первым осужденным за «отрицание советской агрессии». Штраф составил €3 тыс. После этого Палецкис был обвинен в шпионаже в пользу России и заключен под стражу
На фото: пострадавший у телебашни в Вильнюсе во время январских событий

Фото: Alexander Zemianichenko / AP

Расследование было завершено в ноябре 2014 года. Судебные заседания по делу начались 27 января 2016-го. Количество обвиняемых увеличилось до 67 человек&lt;br> На фото: оружие, изъятое у жителей Вильнюса 13-16 января 1991 года

Расследование было завершено в ноябре 2014 года. Судебные заседания по делу начались 27 января 2016-го. Количество обвиняемых увеличилось до 67 человек
На фото: оружие, изъятое у жителей Вильнюса 13-16 января 1991 года

Фото: И. Носов / РИА Новости

Большинство обвиняемых — российские граждане, среди которых бывшие советские военные, чиновники, сотрудники КГБ и МВД. Самые известные фигуранты дела — экс-министр обороны СССР Дмитрий Язов, начальник Вильнюсского гарнизона Владимир Усхопчик и бывший офицер КГБ Михаил Головатов, который командовал «Альфой» во время штурма телебашни

Большинство обвиняемых — российские граждане, среди которых бывшие советские военные, чиновники, сотрудники КГБ и МВД. Самые известные фигуранты дела — экс-министр обороны СССР Дмитрий Язов, начальник Вильнюсского гарнизона Владимир Усхопчик и бывший офицер КГБ Михаил Головатов, который командовал «Альфой» во время штурма телебашни

Фото: Марк Штейнбок / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

На скамье подсудимых присутствовали только двое обвиняемых — Юрий Мель, задержанный в Литве в 2014 году, и житель Вильнюса, отставной военный Геннадий Иванов. Остальные фигуранты были осуждены заочно и объявлены в международный розыск&lt;br> На фото: Вильнюс после столкновений в январе 1991 года

На скамье подсудимых присутствовали только двое обвиняемых — Юрий Мель, задержанный в Литве в 2014 году, и житель Вильнюса, отставной военный Геннадий Иванов. Остальные фигуранты были осуждены заочно и объявлены в международный розыск
На фото: Вильнюс после столкновений в январе 1991 года

Фото: Олег Дериглазов, Марк Штейнбок / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Известно, что двое фигурантов дела являются гражданами Белоруссии. Это экс-командующий Вильнюсским гарнизоном Владимир Усхопчик и майор Станислав Юонене, бывший главный редактор газеты «Советская Литва». Генпрокуратура Литвы безуспешно добивается их выдачи с 1992 года

Известно, что двое фигурантов дела являются гражданами Белоруссии. Это экс-командующий Вильнюсским гарнизоном Владимир Усхопчик и майор Станислав Юонене, бывший главный редактор газеты «Советская Литва». Генпрокуратура Литвы безуспешно добивается их выдачи с 1992 года

Фото: Олег Дериглазов, Марк Штейнбок / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Судебные разбирательства были закончены в марте 2019 года. Все обвиняемые были признаны виновными. Вильнюсский окружной суд назвал январские события 1991 года продолжением агрессии СССР против Литовской республики, а убийство 14 человек во время штурма телебашни — заранее спланированным нападением советских военных на мирных жителей

Судебные разбирательства были закончены в марте 2019 года. Все обвиняемые были признаны виновными. Вильнюсский окружной суд назвал январские события 1991 года продолжением агрессии СССР против Литовской республики, а убийство 14 человек во время штурма телебашни — заранее спланированным нападением советских военных на мирных жителей

Фото: Liu Heung Shing / AP

Свидетельские показания по делу дали более тысячи человек, а его материалы составили более 700 томов&lt;br> На фото: пострадавшие во время январских событий в больнице

Свидетельские показания по делу дали более тысячи человек, а его материалы составили более 700 томов
На фото: пострадавшие во время январских событий в больнице

Фото: Лев Носов / РИА Новости

Еще в 2016 году по ходатайству Робертаса Повилайтиса, сына одного из погибших во время январских событий, в суд для дачи показаний в качестве свидетеля был вызван бывший президент СССР Михаил Горбачев. Но экс-глава Советского Союза вызов проигнорировал&lt;br> На фото: портрет Михаила Горбачева за решеткой у здания парламента в Вильнюсе, 1991 год

Еще в 2016 году по ходатайству Робертаса Повилайтиса, сына одного из погибших во время январских событий, в суд для дачи показаний в качестве свидетеля был вызван бывший президент СССР Михаил Горбачев. Но экс-глава Советского Союза вызов проигнорировал
На фото: портрет Михаила Горбачева за решеткой у здания парламента в Вильнюсе, 1991 год

Фото: Alik Kepliz / AP

Российские власти неоднократно заявляли, что процесс ведется с нарушениями международного права: фигурантам предъявлены обвинения по статьям, которых в январе 1991 года не существовало. 9 ноября 2016 года Госдума выступила с заявлением, в котором называла процесс «политически мотивированным судилищем»&lt;br> На фото: похороны погибших в Вильнюсе

Российские власти неоднократно заявляли, что процесс ведется с нарушениями международного права: фигурантам предъявлены обвинения по статьям, которых в январе 1991 года не существовало. 9 ноября 2016 года Госдума выступила с заявлением, в котором называла процесс «политически мотивированным судилищем»
На фото: похороны погибших в Вильнюсе

Фото: Liu Heung Shing / AP

В июле 2018 года Следственный комитет России возбудил дело против ведущих дело о январских событиях прокуроров и судей по ч. 2 ст. 299 УК РФ «Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности». В СК подчеркнули, что «события в Вильнюсе происходили в период вхождения Литвы в состав СССР, и войсковые подразделения выполняли свой служебный долг, действуя в соответствии с законодательством СССР»&lt;br> На фото: антисоветский митинг в Вильнюсе в январе 1991 года

В июле 2018 года Следственный комитет России возбудил дело против ведущих дело о январских событиях прокуроров и судей по ч. 2 ст. 299 УК РФ «Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности». В СК подчеркнули, что «события в Вильнюсе происходили в период вхождения Литвы в состав СССР, и войсковые подразделения выполняли свой служебный долг, действуя в соответствии с законодательством СССР»
На фото: антисоветский митинг в Вильнюсе в январе 1991 года

Фото: Liu Heung Shing / AP

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Столкновения сторонников независимости Литвы с военнослужащими СССР и деятелями просоветского Комитета национального спасения Литовской ССР произошли в Вильнюсе с 11 по 13 января 1991 года

Фото: Alexander Zemlianchenko / AP

Причиной конфликта стало провозглашение Верховным советом Литовской ССР во главе с Витаутасом Ландсбергисом (лидер национального движения «Саюдис») независимости Литвы в марте 1990 года. Руководство СССР не признало это решение. Советские десантники провели несколько операций по захвату правительственных зданий в Вильнюсе. 27 апреля литовцы ответили массовым митингом «против оккупации Литвы Советским Союзом»

Фото: Alexander Zamlianichenko / AP

Обстановка постепенно накалялась. 7 января 1991 года в Вильнюсе появились сотрудники спецподразделения «Альфа», 8 и 9 января в Литву были переброшены военнослужащие Псковской дивизии ВДВ и других частей. Витаутас Ландсбергис призвал своих сторонников не допустить захвата парламента, административных зданий и объектов инфраструктуры
На фото: защитники здания парламента в Вильнюсе

Фото: Liu Heung Shing / AP

11 января советские военные начали занимать правительственные здания в Литве. Среди прочей «партийной собственности» под их контролем оказались Дом печати в Вильнюсе, ретрансляционный телевизионный узел в Неменчине и другие объекты в литовской столице, Алитусе и Шяуляе. В тот же день ЦК Литовской компартии сформировал Комитет национального спасения, взявший ответственность за урегулирование кризиса. Сторонники независимости Литвы призвали население выйти на улицы

Фото: Peter Andrews / AP

Вечером того же дня было прервано железнодорожное сообщение с Вильнюсом. В ночь на 12 января советскими военными была захвачена штаб-квартира Департамента охраны края (фактическое министерство обороны Литвы) и телефонный усилительный узел Вильнюса. Город остался без связи с внешним миром

Фото: Peter Andrews / AP

К вечеру 12 января тысячи сторонников независимости собрались телебашни Вильнюса и у здания парламента. Туда же двинулась бронетехника и военнослужащие 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизии при поддержке группы «Альфа»
На фото: советские военные в Вильнюсе

Фото: Liu Heung Shing / AP

По данным СМИ, около телебашни собралось около 5 тыс. человек. Среди них были и вооруженные сотрудники службы безопасности республики. В ночь на 13 января 1991 года группа «Альфа» взяла башню штурмом при поддержке прибывших на место танков
На фото: защитники здания парламента в Вильнюсе

Фото: Peter Andrews / AP

В результате штурма телебашни погибли 14 человек. Среди них был офицер «Альфы» Виктор Шатских. Он получил выстрел в спину. По разным оценкам, пострадали от 500 до 700 человек. Большинство из них получили травмы во время давки, начавшейся после предупредительных выстрелов советских танков
На фото: плакат с требованием лишить Михаила Горбачева Нобелевской премии и советские паспорта, от которых отказались некоторые жители Литвы

Фото: И. Носов / РИА Новости

Президент СССР Михаил Горбачев, а также министр обороны Дмитрий Язов и другие должностные лица заявили о своей непричастности к событиям в Вильнюсе. Прокуратура Литвы возбудила уголовное дело о вредительстве, попытках государственного переворота, создании антигосударственных организаций, преднамеренном убийстве при отягчающих обстоятельствах
На фото: московский митинг против насилия в Литве, 13 января 1991 года

Фото: Boris Yurchenko / AP

По версии следствия, погибшие при штурме телебашни были убиты советскими солдатами. Но ветераны «Альфы» утверждают, что использовали только холостые патроны, а стрельба на поражение велась с крыш соседних домов
На фото: баррикады на улицах Вильнюса

Фото: И. Носов / РИА Новости

Обвиняемыми по делу стали 48 человек. Первые приговоры были оглашены только в августе 1999 года. Бывший первый секретарь ЦК Компартии Литвы Миколас Бурокявичюс получил 12 лет, а бывший заведующий идеологическим отделом ЦК Юозас Ермалавичюс — 8 лет лишения свободы. Еще четверых приговорили к срокам от 3 до 6 лет
На фото: танки в Вильнюсе во время январских событий

Фото: Alexander Zemlianichenko / AP

В 2010 году дело было переквалифицировано. Теперь оставшихся фигурантов обвиняли в военных преступлениях и преступлениях против человечества. В отношении подобных деяний не применяется срок давности. В том же году было введено уголовное наказание за «отрицание советской оккупации» в 1940-1990 годах и «отрицание советской агрессии» в январе 1991 года. Санкции предполагали крупный штраф или лишение свободы на срок до двух лет

Фото: Alexander Zemlianichenko / AP

В 2011 году лидер Социалистического народного фронта Альгирдас Палецкис публично заявил, что сомневается в официальной версии январских событий, и 13 января 1991 года у телебашни «свои стреляли в своих». Через год он стал первым осужденным за «отрицание советской агрессии». Штраф составил €3 тыс. После этого Палецкис был обвинен в шпионаже в пользу России и заключен под стражу
На фото: пострадавший у телебашни в Вильнюсе во время январских событий

Фото: Alexander Zemianichenko / AP

Расследование было завершено в ноябре 2014 года. Судебные заседания по делу начались 27 января 2016-го. Количество обвиняемых увеличилось до 67 человек
На фото: оружие, изъятое у жителей Вильнюса 13-16 января 1991 года

Фото: И. Носов / РИА Новости

Большинство обвиняемых — российские граждане, среди которых бывшие советские военные, чиновники, сотрудники КГБ и МВД. Самые известные фигуранты дела — экс-министр обороны СССР Дмитрий Язов, начальник Вильнюсского гарнизона Владимир Усхопчик и бывший офицер КГБ Михаил Головатов, который командовал «Альфой» во время штурма телебашни

Фото: Марк Штейнбок / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

На скамье подсудимых присутствовали только двое обвиняемых — Юрий Мель, задержанный в Литве в 2014 году, и житель Вильнюса, отставной военный Геннадий Иванов. Остальные фигуранты были осуждены заочно и объявлены в международный розыск
На фото: Вильнюс после столкновений в январе 1991 года

Фото: Олег Дериглазов, Марк Штейнбок / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Известно, что двое фигурантов дела являются гражданами Белоруссии. Это экс-командующий Вильнюсским гарнизоном Владимир Усхопчик и майор Станислав Юонене, бывший главный редактор газеты «Советская Литва». Генпрокуратура Литвы безуспешно добивается их выдачи с 1992 года

Фото: Олег Дериглазов, Марк Штейнбок / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Судебные разбирательства были закончены в марте 2019 года. Все обвиняемые были признаны виновными. Вильнюсский окружной суд назвал январские события 1991 года продолжением агрессии СССР против Литовской республики, а убийство 14 человек во время штурма телебашни — заранее спланированным нападением советских военных на мирных жителей

Фото: Liu Heung Shing / AP

Свидетельские показания по делу дали более тысячи человек, а его материалы составили более 700 томов
На фото: пострадавшие во время январских событий в больнице

Фото: Лев Носов / РИА Новости

Еще в 2016 году по ходатайству Робертаса Повилайтиса, сына одного из погибших во время январских событий, в суд для дачи показаний в качестве свидетеля был вызван бывший президент СССР Михаил Горбачев. Но экс-глава Советского Союза вызов проигнорировал
На фото: портрет Михаила Горбачева за решеткой у здания парламента в Вильнюсе, 1991 год

Фото: Alik Kepliz / AP

Российские власти неоднократно заявляли, что процесс ведется с нарушениями международного права: фигурантам предъявлены обвинения по статьям, которых в январе 1991 года не существовало. 9 ноября 2016 года Госдума выступила с заявлением, в котором называла процесс «политически мотивированным судилищем»
На фото: похороны погибших в Вильнюсе

Фото: Liu Heung Shing / AP

В июле 2018 года Следственный комитет России возбудил дело против ведущих дело о январских событиях прокуроров и судей по ч. 2 ст. 299 УК РФ «Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности». В СК подчеркнули, что «события в Вильнюсе происходили в период вхождения Литвы в состав СССР, и войсковые подразделения выполняли свой служебный долг, действуя в соответствии с законодательством СССР»
На фото: антисоветский митинг в Вильнюсе в январе 1991 года

Фото: Liu Heung Shing / AP

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