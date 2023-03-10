Осужденный в Литве по делу о столкновениях 1991 года российский полковник вышел на свободу

Россиянин Юрий Мель, которого осудили в Литве по делу о подавлении антисоветских протестов 1991 года в Вильнюсе, освободился и вернулся в РФ. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Москва считает, что господина Меля осудили незаконно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Мель

Фото: Petras Malukas / AFP Юрий Мель

Фото: Petras Malukas / AFP

«10 марта из литовской тюрьмы освобожден и вернулся в Российскую Федерацию наш гражданин, полковник в отставке Ю. Н. Мель. Как известно, он был незаконно осужден в Литве в рамках сфабрикованного политического дела о трагических событиях в Вильнюсе 13 января 1991»,— указала Мария Захарова.

В марте 1990 года Верховный совет Литвы объявил о независимости республики от СССР. В январе 1991 года Комитет национального спасения Литвы объявил о восстановлении в стране советской власти. По просьбе представителей комитета Москва направила в Вильнюс войска: в ночь на 13 января колонна советской бронетехники вошла в город. По версии следствия, Юрий Мель был в одном из танков. Навстречу солдатам вышли несколько тысяч протестующих.

Юрия Меля задержали в 2014 году, когда тот пересек границу, чтобы совершить покупки в Литве. По словам полковника, тот не подозревал, что находится в розыске. В 2019 суд признал его виновным в военных преступлениях и приговорил к семи годам лишения свободы (в зачет срока пошли пять лет, проведенных в СИЗО). В 2021 году к наказанию добавили еще три года.

«В результате Мель провел в литовских тюрьмах девять лет. Неоднократные обращения об отмене приговора или хотя бы его смягчения были цинично отклонены»,— сообщила Мария Захарова. Представитель МИД РФ также добавила, что РФ неоднократно осуждала «реваншистские» шаги Вильнюса, однако международные организации не обратили внимания на действия литовских властей.

В столкновениях армии с демонстрантами в 1991 году погибли 14 человек, более 1 тыс. получили ранения. Юрий Мель стал единственным осужденным по делу об этом инциденте.

Григорий Лейба