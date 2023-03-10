«РЖД Бизнес Актив» откроет новый сухопутный сервис «Волга Экспресс» из Китая в Самару

«РЖД Бизнес Актив» откроет новый железнодорожный сервис «Волга Экспресс» из Китая в Самару. Об этом сообщает пресс-служба контейнерного оператора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Контейнерные поезда будут отправляться из Шэньяна через пограничный переход Забайкальск-Маньчжурия на терминал Безымянка Куйбышевской железной дороги, расположенный в Самаре и находящийся под управлением «РЖД Бизнес Актив». Проект разрабатывается совместно с дочерней компанией FELB в Китае.

Первый поезд из КНР будет отправлен 23 марта. Время в пути от Шэньяна до станции Безымянка составит 27 дней.

По данным контейнерного оператора, новый сухопутный маршрут будет способствовать разгрузке портов Дальнего Востока, через которые после глобальной перестройки логистики идет основной поток импортных грузов. Для оптимизации использования инфраструктуры прорабатывается загрузка сервиса в обратном, экспортном направлении.

Андрей Сазонов