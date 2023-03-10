Пассажиропоток в аэропорту Сочи увеличится до 20 млн человек в год после реконструкции

Годовой пассажиропоток в аэропорту Сочи увеличится до 20 млн человек после проведения реконструкции. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

В рамках развития аэропорта будут созданы новый аэровокзальный комплекс, грузовой терминал, коммерческие площади и зоны отдыха. Пропускная способность местных воздушных линий увеличится с 600 до 1 тыс. пассажиров в час, взлетно-посадочных операций — с 24 до 33 в час.

Как отметил директор по развитию инфраструктуры ООО «Аэродинамика» Ренат Сайфуллин, инвестиции в проект составят 25 млрд руб.

«Параллельно необходимо продумать увеличение пропускной способности подъездных дорог, общественного транспорта. Особое внимание уделить мерам безопасности. Они должны отвечать всем современным вызовам»,— отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Осенью 2022 года стало известно о строительстве нового терминала в аэропорту Сочи. Тогда стоимость объекта оценивали в 20 млрд руб., а сроки его возведения были намечены на 2026 год. Площадь терминала составит 40 тыс. кв. м. Он будет соединен с действующим терминалом с помощью крытого перехода.

Анастасия Донскова

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