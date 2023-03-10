Больницы Нижегородской области получили 59 легковых автомобилей

Новые легковые автомобили поступили в больницы Арзамаса, Бора, Выксы, Дзержинска, Нижнего Новгорода и Кстова, сообщили в пресс-службе правительства региона. 59 машин Lada Granta распределили между 43 медицинскими учреждениями.

Средства на покупку машин выделили из регионального бюджета еще в прошлом году. «Автопарк медицинских организаций Нижегородской области ежегодно пополняется. Транспорт в небольших городах уже удалось серьезно обновить, поэтому сегодня очередная партия машин отправляется в крупные города и агломерации»,– сообщил губернатор Глеб Никитин.

Автомобили нужны, чтобы врачи могли добраться до пациентов в отдаленных поселках, взять у них анализы, привезти лекарства льготникам и пенсионерам.

В 2023 году для нижегородских больниц закупят еще 157 легковых автомобилей. На это направят 123 млн руб. из региональной казны.

Обновился и парк автомобилей скорой помощи: в начале года Нижегородская область уже получила 12 новых машин по нацпроекту «Здравоохранение». Еще 60 новых «скорых» решили закупить за счет регионального бюджета.

«Человеческая жизнь часто зависит от оперативности работы медицинских служб, поэтому закупка транспорта – важный шаг на пути повышения качества и доступности медицинской помощи в регионе»,– сказал заместитель губернатора – министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Анастасия Еремина