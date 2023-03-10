На пост главы Добрянки претендуют три кандидата

На конкурс по отбору кандидатур на должность главы Добрянского городского округа поступило еще две заявки. Как сообщил источник, близкий к властям муниципалитета, документы подал экс-глава Дивьинского сельского поселения Дмитрий Антонов, который считается главным претендентом на эту должность. Также на конкурс заявился бывший глава Осинского района, ныне заместитель руководителя Добрянского округа по вопросам ЖКХ Яков Лузянин.

Всего на данный момент на участие в конкурсе заявились три претендента. Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что заявку направил бывший начальник управления по культуре, спорту, молодежной и семейной политике администрации Добрянского муниципального района Алексей Махнев, в настоящий момент возглавляющий добрянский спортивный клуб «Олимпиец».

Прием документов от кандидатов должен завершиться 13 марта. Сам конкурс-испытание назначен на 23 марта. Окончательное решение по выбору главы округа из отобранных кандидатов планируется принять на очередном заседании местной думы 30 марта.

Предыдущий глава Добрянского округа Константин Лызов, возглавлявший муниципалитет с 2011 года, в конце января досрочно ушел в отставку в связи с переходом в администрацию губернатора. Там он занял должность замруководителя по взаимодействию с органами местного самоуправления. Обязанности главы Добрянки сейчас исполняет первый заместитель главы администрации округа Николай Поздеев.