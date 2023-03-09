На конкурс по выбору нового главы Добрянки заявился первый претендент

На конкурс по отбору кандидатур на должность главы Добрянского городского округа поступила первая заявка. Как сообщил источник, близкий к властям муниципалитета, на конкурс заявился бывший начальник управления по культуре, спорту, молодежной и семейной политике администрации Добрянского муниципального района Алексей Махнев, в настоящий момент возглавляющий добрянский спортивный клуб «Олимпиец». Бывший глава Дивьинского сельского поселения Дмитрий Антонов, который считается главным претендентом на пост главы Добрянки, заявку пока не подавал.

Прием документов от кандидатов начался 10 февраля и завершится 13 марта. Сам конкурс-испытание назначен на 23 марта. Окончательное решение по выбору главы округа из отобранных кандидатов планируется принять на очередном заседании местной думы 30 марта.

Предыдущий глава Добрянского округа Константин Лызов, возглавлявший муниципалитет с 2011 года, в конце января досрочно ушел в отставку в связи с переходом в администрацию губернатора. Там он занял должность замруководителя по взаимодействию с органами местного самоуправления. Обязанности главы Добрянки сейчас исполняет первый заместитель главы администрации округа Николай Поздеев.