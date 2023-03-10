В ЕМИИ отреставрировали панно Фрих-Хара «Праздник», посвященное выборам в СССР

Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ЕМИИ) при поддержке Центрального выставочного зала «Манеж» отреставрировал работу художника Фрих-Хара «Праздник». Эта работа станет ключевым экспонатом выставки «Русская скульптура XX век: от и до», которую организует Центральный выставочный зал (ЦВЗ) «Манеж» в Санкт-Петербурге летом 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ЕМИИ) отреставрировал мозаику художника Фрих-Хара «Праздник»

Фото: Елена Медведева Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ЕМИИ) отреставрировал мозаику художника Фрих-Хара «Праздник»

Фото: Елена Медведева

Исидор Фрих-Хар (1893–1978) — советский скульптор, заслуженный художник РСФСР. Наиболее интересный этап его творчества приходится на 1930-е годы. Именно в это время Фрих-Хар создает скульптурную группу «Праздник». Ее сюжет демонстрирует празднование выборов в СССР, прошедших 12 декабря 1937 года. В этом произведении художник впервые применил принцип многоярусного построения композиции, разнообразные приемы лепки, добавил яркий колорит.

«Смешение стилей в этой работе связано с эпохой поиска. 1920-1930-е годы — поиск новых форм, сюжетов, направлений в искусстве. В скульптуре это очень наглядно отразилось в первую очередь в творчестве Фрих-Хара», — рассказала начальник ЦВЗ «Манеж», куратор выставки «Русская скульптура XX век: от и до» Елизавета Павлычева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ЕМИИ) отреставрировал мозаику художника Фрих-Хара «Праздник»

Фото: Елена Медведева Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ЕМИИ) отреставрировал мозаику художника Фрих-Хара «Праздник»

Фото: Елена Медведева

Панно размером 320 на 218 см состоит из 50 отдельных керамических деталей. С 1946 года (с момента своего поступления в собрание музея ЕМИИ) работа хранилась в фондах. Она не выставлялось из-за необходимости проведения сложных реставрационных работ.

«Сложность реставрации заключалась в том, что панно невозможно постоянно собирать, чтобы увидеть в целом. Когда мы с ним работали, то видели в отдельных деталях. Реставрация скульптурной группы продолжалась 15 лет. Очевидной утратой в этом произведении были звезды на флагах, несколько деталей, например, флейты у одного из персонажей произведения», — отметил научный сотрудник ЕМИИ Сергей Винокуров.

После участия в выставке в Санкт-Петербурге панно Исидора Фрих-Хара войдет в постоянную экспозицию отечественного искусства XX века ЕМИИ.

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Елена Медведева