В Екатеринбурге открылась вторая очередь кластера «Домна»

Открытие в Екатеринбурге второй очереди креативного кластера «Домна» прошло вечером в пятницу, 10 марта. Новое пространство занимает порядка 400 кв. м. «Мы запустили в эксплуатацию два новых зала. Это многофункциональные пространства с лекторием, зонами отдыха и делового общения, а также кофе-точкой. Новый лекторий оснащен сценой и современным мультимедийным оборудованием для проведения различных мероприятий. В нем можно разместить более 250 человек. Таким образом, общая площадь пространств "Домны" приблизилась к 1,5 тыс. кв. м»,— рассказал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимателей (СОФПП) Валерий Пиличев.

«Домна» была открыта в мае 2022 года. Она размещена в особняке XIX века на улице Вайнера, 16. До Октябрьской революции в нем размещался магазин братьев Агафуровых.

Первая очередь «Домны» размещена в правом крыле исторического здания. В нем расположены коворкинг, лекторий, галерея, мастерские, бьюти-студии, магазин товаров местных производителей. С момента открытия в креативном пространстве прошло более 150 мероприятий. Площадку посетили более 10 тыс. человек.

В рамках открытия второй очереди прошел показ одежды местных дизайнеров под девизом «В "Домне", как дома». Свои коллекции представили бренды: Millson, No name not same, Rubleffka, LaDEA и I.B.W. Организаторами события выступили СОФПП и ИД «Коммерсантъ-Урал».

«Издательский дом "Коммерсантъ-Урал" известен, прежде всего, своими деловыми мероприятиями и премиями. Однако, выступив соорганизаторами открытия левого крыла креативного кластера "Домна", мы с нашими партнерами из фонда решили выбрать особый творческий формат,— отметила генеральный директор газеты "Коммерсантъ-Урал" Марина Архипова. — Цель нашего совместного проекта — наглядно познакомить жителей города с "Домной", которая является абсолютно уникальным, уютным и очень функциональным пространством Екатеринбурга, сочетающим в себе невероятные возможности для создания по-настоящему креативного продукта».

Анастасия Реутова