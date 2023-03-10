Мобилизованного нижегородца подозревают в убийстве сослуживца

Возбуждено уголовное дело в отношении мобилизованного нижегородца, подозреваемого в убийстве сослуживца. Об этом «Ъ-Приволжье» сообщили в пресс-службе военного СУ СК по Западному военному округу.

По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», труп 30-летнего мобилизованного обнаружили 28 февраля на остановке в селе Курской области, которая граничит с Украиной. Военнослужащего застрелили из автомата Калашникова, он скончался на месте. По подозрению в убийстве в тот же день был задержан 36-летний сослуживец погибшего.

Информация о следственных действиях и их результатах составляет тайну предварительного следствия и разглашению не подлежат, сообщили в ведомстве. Расследование уголовного дела продолжается.

Елена Ковалева