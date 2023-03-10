План по доходам краевого бюджет выполнен на 33%

Поступления в краевой бюджет на 1 марта 2023 года составили 12,4 млрд руб., это 33,5% от плана на I квартал 2023 года. Такие данные приводятся в документе, размещенном в едином виртуальном кабинете депутата заксобрания.

Поступления налога на прибыль составили 3 млрд руб. при плане в 19,2 млрд руб. Объем перечисленного налога на имущество составил 249 млн руб. при плане в 4,3 млрд руб. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности, превысили план на 13,9% и составили 4,2 млн руб.

Расходы краевого бюджета на 1 марта 2023 года составили 26,4 млрд руб. при плане в 51,2 млрд руб. Дефицит бюджета составил 13,9 млрд руб. (план — 14 млрд руб.).