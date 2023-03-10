Боррель: ЕС почти исчерпал возможности для санкций против России

Евросоюз (ЕС) исчерпал практически все возможности для санкций против России, рассказал изданию EURACTIV глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жозеп Боррель

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Жозеп Боррель

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«С точки зрения санкций больше почти ничего не сделать, но мы можем продолжать наращивать финансовую и военную поддержку»,— отметил господин Боррель после встречи министров обороны стран ЕС.

Процесс внедрения санкций против РФ дипломат сравнил с подъемом по лестнице. «Было бы странно, если бы через год с начала вторжения у нас осталось бы больше вариантов. Мы действовали поэтапно – возможно, иногда даже слишком поэтапно»,— признал господин Боррель.

За год после начала военной операции России на Украине ЕС ввел 10 пакетов санкций. Ключевыми целями ограничительных мер стали финансовая система РФ, крупнейшие российские компании и отдельные экономические отрасли. Персональные санкции, введенные в рамках тех же пакетов, коснулись российских предпринимателей, политических и общественных деятелей.

Подробнее о последнем, десятом пакете санкций ЕС против РФ – в материале «Ъ» «ЕС определился с новым пакетом санкций».

Григорий Лейба