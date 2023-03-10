В Адыгее сторонник запрещенного объединения «СССР» осужден за призывы к экстремистской деятельности

Вступил в законную силу приговор Майкопского городского суда в отношении местного жителя Романа Панина, который признан виновным в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, совершенных с использованием сети интернет, сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Адыгея.

Подсудимому назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно, также он лишен права заниматься администрированием информационных ресурсов в интернете сроком на два года, сообщает республиканское УФСБ. Суд признал, что Роман Панин, являясь сторонником незарегистрированного объединения «СССР» (признано экстремистским и запрещено в РФ в августе 2022 года), размещал в одной из социальных сетей публичные высказывания с призывами к осуществлению экстремистской деятельности в отношении представителей органов власти и управления.

Анна Перова, Краснодар