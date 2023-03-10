Мокрый снег и потепление до +3°С днем ожидается в Удмуртии в выходные

В ночь на 11 марта в Удмуртии сохранится мокрый снег и дождь, которые станут более интенсивными в северных районах. Днем существенных осадков не предвидится. Как сообщает пресс-служба гидрометцентра республики, ночью и днем столбик термометра окажется на уровне -1..-6°С. Порывы ветра достигнут 7-12 м/с, а на дорогах установится гололедица.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

В ночь на 12 марта температура воздуха опустится до -11..-16°С. Во второй половине дня пройдет небольшой мокрый снег, а ветер усилится до 9-14 м/с. Температура воздуха начнет повышаться и достигнет 0..+3°С.

В понедельник, 13 марта, временами пройдут небольшие и умеренные дожди и мокрый снег, а ветер разовьет скорость до 12-17 м/с. Температура воздуха в течение суток окажется в пределах +1..+6°С.