В Свердловской области задержали хоккеиста, забирающего деньги у обманутых пенсионеров

Сотрудники полиции Качканара задержали 17-летнего жителя Верхней Салды, которого подозревают в серии обманов пенсионерок по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, за один день подозреваемый успел обмануть четырех женщин 1933, 1935, 1936, 1948 годов рождения на сумму более 1 млн. руб.

По данным полковника Горелых, в каждом случае неизвестные звонили пенсионеркам, представлялись сотрудниками правоохранительных органов и говорили, что их родственник стал виновником ДТП, после чего с тяжелыми травмами был доставлен в больницу. Звонившие убеждали женщин, что их родным грозит задержание, и требовали заплатить деньги «нужным людям», чтобы избежать этого.

«Задержанный парень с шести лет увлекался хоккеем, имеет большое количество спортивных медалей, грамот и кубков. После школы он поступил учиться в одно из учебных заведений Казани, но вскоре бросил его. Вернулся домой и устроился подрабатывать курьером у телефонных мошенников. За отказ в выполнении воровской задачи бригадиры грозили штрафными санкциями»,— отметил Валерий Горелых и уточнил, что, кроме Качканара, были обмануты жительницы Нижней Туры, Лесного, Нижнего Тагила и Верхней Салды. «Среди жертв оказалось несколько ветеранов труда и экс-депутат местной думы. Точное количество потерпевших полиция продолжает устанавливать»,— добавил господин Горелых.

Ранее в Екатеринбурге один из руководителей теплоснабжающей компании отдал мошенникам, которые действовали по схеме «Ваш родственник попал в ДТП», более 1,2 млн руб. Об этом сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. Мужчина рассказал сотрудникам полиции, что ему позвонила девушка, которую он по голосу принял за свою внучку. Она сообщила, что спровоцировала ДТП и теперь, чтобы избежать проблем, ей нужны деньги.

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