Уже половина гостиничного фонда Кубани забронирована на июль

Жители России забронировали около 50% номеров в кубанских гостиницах, сообщает ТАСС со ссылкой на слова вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина.

«На сегодняшний день данные по бронированиям в Сочи и в целом по Краснодарскому краю: июль — до 50%, август — около 30%»,— рассказал он, уточнив, что эта статистика касается наиболее востребованных санаторно-курортных объектов размещения.

Юрий Барзыкин также отметил, что в текущем году ожидается умеренный рост туристического потока на Кубань, что вызвано высокой базой 2022 года. При этом активнее всего бронируются летние путевки в Крым.

По его словам, в 2023 году более 80% жителей России предпочитают отдых внутри страны. В 2022 году этот показатель достигал 90%, в то время как до пандемии он составлял около 69%.

Ранее сообщалось, что календарь событийного туризма на Кубани в текущем году сократился вдвое, до 100 событий. Более 30% организаторов таких мероприятий отказались от их проведения в связи с ограничениями по авиаперевозкам.

Андрей Ульченко

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