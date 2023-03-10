Список мероприятий для туристов на Кубани в 2023 году сократился вдвое

Календарь событийного туризма на Кубани в 2022 году включал более 200 мероприятий, в текущем году он сократился до 100 событий. Более 30% организаторов таких мероприятий отказались от их проведения в связи с ограничениями по авиаперевозкам, сообщает ТАСС со ссылкой на слова заместителя руководителя отдела межрегионального взаимодействия и событийных мероприятий краевого министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Александра Ступко.

«Событийный туризм только начал восстанавливаться после пандемии коронавируса, и тут возникли некоторые геополитические особенности. Более 30% организаторов мероприятий после всех введенных ограничений, к сожалению, были вынуждены их отменить», - рассказала Александра Ступко.

По ее словам, Кубань тем не менее остается в лидерах по проведению событийных международных мероприятий. Это происходит из-за того, что аэропорт в Сочи по-прежнему продолжает работать.

С 24 февраля 2022 года из-за начала спецоперации на Украине для 11 аэропортов России ввели режим ограничения полетов. Он действует в аэропортах Анапы, Геленджика, Краснодара, Симферополя, а также Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону и Элисты.

Андрей Ульченко

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