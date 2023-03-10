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В Верхнему Уфалее перевернулся автобус с пассажирами

В Челябинской области перевернулся рейсовый автобус. Пострадали три пассажира, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Авария произошла 10 марта около 10:50 на 4 км автодороги Верхний Уфалей – поселок Нижний Уфалей. По предварительным данным, 52-летний водитель автобуса ПАЗ не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где транспорт опрокинулся на бок.

В результате ДТП три пассажира автобуса получили травмы. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии. Водитель автобуса, по данным Госавтоинспекции, имеет стаж с 1992 года, за последний год он два раза привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.

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