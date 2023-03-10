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«Синара» планирует поставить в Краснодар 90 односекционных трамвайных вагонов

Холдинг «Синара - транспортные машины» («СТМ») поставит в Краснодар более 90 односекционных трамвайных вагонов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу компании Виктора Леша.

СТМ планирует развивать сотрудничество с Усть-Катавским вагоностроительным заводом. Для поставки вагонов в Краснодар компания заключит с ним новый контракт.

В июле 2022 года компания и власти Краснодарского края заключили концессионное соглашение, предполагающее сотрудничество при развитии общественного транспорта Краснодара. Всего в расширение трамвайной сети Краснодара компания инвестирует 28,2 млрд руб.

Татьяна Ручкина

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