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«Rebecca кормит гостей яркими, актуальными блюдами»

Дарья Цивина — о бистро в Хамовниках

Обозреватель “Ъ” Дарья Цивина рассказывает о том, каким получился проект ресторатора Светланы Дробот и шеф-повара Григория Чунихина.

Фото: Rebecca

Фото: Rebecca

Ресторатор Светлана Дробот и шеф-повар Григорий Чунихин открыли тель-авивское бистро под названием Rebecca в Хамовниках, а именно в новом жилом комплексе «Садовые кварталы». Место это примечательно тем, что пару лет назад там открылся громкий гастрономический проект Эмануэле Поллини «Вадваре», ну и напротив — Усачевский рынок.

Ближайшее соседство сходу вывело заведение на уровень заметно выше обычного «придомового» ресторана. Элегантный современный интерьер, собственная пекарня за стеклом, компактная открытая кухня, изящная посуда, привезенная из Парижа, — все это служит антуражем для небольшого и очень точно сформулированного меню, в котором Григорий Чунихин уверенно и по-взрослому решает сразу две важные задачи: авторского самовыражения и каждодневного запроса постоянных гостей на comfort food.

В окружении свежеиспеченных багетов и хал Rebecca кормит гостей яркими, актуальными блюдами, в которых Франции, Израиля и авторского видения шефа «понамешано» примерно в равных пропорциях.

Обязательно надо пробовать наивкуснейшую печень трески с красным маринованным луком и хрустящее карпаччо из редиса с анчоусами, а также палтуса с каперсами, кейлом и спаржей, топинамбур с овечьим сыром и трюфелем и артишоки с кассуле из белой фасоли.

Еда на каждый день? Да. Еда интересная и со смыслом? Безусловно. Раньше в новомодных московских ЖК был лишь один такой ресторан — итальянское бистро Rudi на Новослободской. Теперь их точно двое.

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