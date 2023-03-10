Кубань оказалась в лидерах по объемам поддержки сельхозпроизводителей по линии Корпорации МСП

Регионами-лидерами по объемам финансовой поддержки сельскохозяйственных МСП в прошлом году стал Краснодарский край, Ростовская и Новосибирская области, сообщает пресс-служба корпорации МСП. Общий объем поддержки малых предприятий АПК в России достиг 25 млрд руб.

Отечественным компаниям было выдано 1,9 тыс. кредитов от банков-партнеров, это в четыре раза больше, чем годом ранее.

В лидерах по объемам финансирования малого и среднего предпринимательства в области АПК оказались Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, «ФК Открытие», Совкомбанк, Альфа-банк, а также «Кубань-кредит».

Корпорация МСП предоставляет гарантии и поручительства для кредитования бизнеса, помогает предпринимателям участвовать в закупках крупных заказчиков и попадать на полки ритейлеров, оказывает помощь в покупке оборудования по программе льготного лизинга.

Ранее вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка, сообщил, что на господдержку АПК в текущем году планируется выделить 11 млрд руб. Для сравнения: в прошлом году на эти цели направили 10,6 млрд руб.

Андрей Ульченко

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