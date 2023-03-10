«Метроэлектротранс» уличили в несвоевременной выдаче средств защиты сотрудникам

Казанская прокуратура выявила ряд нарушений трудового законодательства в «Метроэлектротрансе». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, руководство предприятие, по данным прокуратуры, несвоевременно и не полностью выдавало своим сотрудникам средства индивидуальной защиты. Кроме того, нарушения выявлены в прохождении сотрудниками обучения по технике безопасности и оказанию первой помощи.

Руководитель МУП обязан устранить нарушения и привлечь виновных сотрудников к дисциплинарной ответственности. В отношении ответственных должностных лиц предприятия возбуждены административные дела по ст. 5.27.1 КоАП РФ и ст. 5.27 КоАП РФ.

"Ъ-Казань"