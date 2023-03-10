Председатель СКР поручил возбудить дело по факту госпитализации ребенка с признаками истощения

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о госпитализации ребенка в тяжелом состоянии в Новосибирской области. По данным ведомства, накануне в СМИ и соцсетях появилась информация о госпитализации пятилетнего ребенка в Чулыме в состоянии комы с признаками истощения и алкогольной интоксикации.

Известно, что ребенок вместе с сестрой воспитывается в семье, ведущей асоциальный образ жизни. Вместе с тем, отмечают в СУ СК России, должностные лица на протяжении последних трех лет не принимали каких-либо мер по предотвращению возникшей ситуации и изъятию детей из семьи.

В СУ СК России по Новосибирской области по данному факту начата процессуальная проверка.

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Лолита Белова