В Ярославле осужденный за 15 убийств потребовал компенсацию за содержание в клетке на суде

Ярославский областной суд отказался удовлетворить иск осужденного Александра Боровкова, требовавшего компенсацию морального вреда в сумме 500 тыс. руб. за содержание в металлической клетке во время судебного процесса в 2002-2003 годах. Решение по иску вынесено 9 февраля 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подсудимый Александр Боровков в 2003 году

Фото: Ъ-Ярославль Подсудимый Александр Боровков в 2003 году

Фото: Ъ-Ярославль

Как сообщал «Коммерсантъ» в материале «Риэлторов закатывали в бетон», Боровков и еще шесть человек обвинялись в убийстве 15 человек, включая священника старообрядческой церкви. В 2003 году Боровкова признали виновным в убийствах и приговорили к пожизненному заключению с отбыванием наказания в колонии особого режима. В 2021 году осужденный подал иск к Министерству финансов РФ, в котором потребовал компенсации морального вреда в сумме 500 тыс. руб. за содержание в металлической клетке во время определения меры пресечения и судебного процесса по уголовному делу — с 30 октября 2002 года по 27 февраля 2003 года.

Истец считал, что условия нахождения в клетке не соответствовали Конституции РФ и Конвенции по защите прав человека.

«Боровков А.А. помещался в металлическую клетку, вооруженный конвой всегда находился рядом. На протяжении судебных заседаний Боровков А.А. находился в «металлической клетке», что его унижало, он чувствовал себя неполноценным, стыдился присутствующих в зале судебного заседания, испытывал дискомфорт и уныние; также нахождение в клетке могло сформировать мнение о том, что он очень опасен, чем подрывалась презумпция невиновности»,— отмечалось в иске, поданном Александром Боровковым.

Решением Дзержинского районного суда Ярославля в иске Боровкову было отказано, он подал апелляционную жалобу, в которой ссылался на решения Европейского суда по правам человека по содержанию подсудимых в металлической клетке.

«Судебная коллегия отмечает, что до принятия таких решений Боровков А.А. не обращался в суд за компенсацией морального вреда относительно судебного разбирательства в 2003 г. и нарушения его личных неимущественных прав, что свидетельствует о том, что Боровков А.А. во время содержания его за металлическим ограждением не испытывал морально-нравственных страданий, связанных с фактом его содержания в пределах металлического ограждения»,— говорится в решении Ярославского областного суда.

Заслушав аргументы Боровкова по видеоконференцсвязи, Ярославский областной суд отказал ему в удовлетворении иска. Решение вынесено 9 февраля 2023 года.

Андрей Иванов