Финансовые показатели компаний Новосибирска улучшились на 21,1% в 2022 году

По итогам 2022 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций Новосибирской области составил 235,9 млрд руб. Это на 21,1% больше показателя года ранее, сообщает Новосибирскстат.

Всего в прошлом году 75,6% (857) от общего числа организаций региона показали прибыль в размере 249,2 млрд рублей, что на 19,9% выше уровня 2021 года. Положительную динамику продемонстрировали предприятия обрабатывающего производства (22,5%), транспортировки и хранения (22,4%), оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов (19,9%), а также добычи полезных ископаемых (15,8%).

Общая сумма убытка выросла за год на 2,7% и составила 13,3 млрд руб. С отрицательным финансовым результатом завершили прошлый год 24,4% (или 276) организаций Новосибирской области. В числе убыточных – организации, занимающиеся обеспечением электрической энергией, газом и паром и др.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Лолита Белова