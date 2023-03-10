Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Социальные выплаты и пособия за февраль в Удмуртии выплатили в полном объеме

В Удмуртии своевременно и в полном объеме выплачены все социальные пособия и выплаты за февраль в сумме 1,5 млрд руб., сообщает пресс-служба главы и правительства республики. В их числе единое пособие, выплаты на первого ребенка от 0 до 3 лет, ежемесячные пособия на детей от 8 до 17 лет, а также единовременное пособие при рождении ребенка и на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву и ряд других.

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Сегодня, 10 марта, также началось зачисление пенсий гражданам, получающим выплату через кредитные организации.

Напомним, что социальные выплаты зачисляются за предыдущий месяц, исключение составляют случаи, когда семья право на выплату получила впервые.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...