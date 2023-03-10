В Сочи экс-начальник ОБЭП осужден на 11 лет за взятки

Центральный районный суд города Сочи приговорил бывшего начальника сочинского ОБЭП Руслана Хавдока к 11 годам колонии строгого режима со штрафом в 15 млн руб. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. Также Хавдок лишен специального звания «подполковник полиции». Кроме того, на основании вердикта суда в собственность государства обращена его сочинская квартира.

Как следует из приговора, в 2013 году фигурант, будучи в должности оперуполномоченного отделения по борьбе с преступлениями в сфере олимпийского строительства отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по г. Сочи, получил взятку от руководителя строительной фирмы в размере 5,1 млн руб. За это господин Хавдок должен был найти обвиняемых в мошенничестве против данной фирмы и привлечь их к ответственности.

Помимо этого, осужденный в 2016 году за 1 млн руб. предложил директору этой же фирмы взыскать долги с подрядчика, который не выполнил работы. В 2018-м бывший полицейский за 3 млн руб. пообещал не проводить никаких проверок против фирмы, которая уклонялась от налогов. Обвиняемый был задержан УФСБ по Краснодарскому краю, однако скрылся от органов следствия в 2019 году и был объявлен в международный розыск. Окончательно его задержать удалось в 2021 году.

Суд признал Руслана Хавдока виновным по ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере), ч. 3 ст. 30 ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации взятки за незаконные действия).

Приговор в законную силу не вступил.

Олег Исаев

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