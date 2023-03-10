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Заключенного ярославской колонии обвинили в организации экстремистского сообщества

36-летнего жителя Ярославской области, отбывающего наказание в одной из колоний региона, будут судить за организацию деятельности экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ), сообщили в региональной прокуратуре. Обвинительное заключение по уголовному делу утвердил прокурор области Александр Лоренц.

По версии следствия, обвиняемый распространял среди осужденных криминальную идеологию экстремистского движения «Арестантское уголовное единство» (запрещено в России). Мужчина призывал других осужденных «к нарушению режима, включая акции неповиновения и нападения на сотрудников».

Преступление было выявлено сотрудниками ФСБ и ФСИН. Уголовное дело передано в Рыбинский городской суд.

Антон Голицын

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