Глава Крыма Аксенов призвал дать больше полномочий руководителям новых регионов

Глава Крыма Аксенов призвал дать больше полномочий руководителям новых территорий России
Руководству ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей нужно иметь максимум полномочий, на полноценную интеграцию новых регионов в состав России уйдет около пяти лет, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
Сергей Аксенов
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
По его словам, на сегодняшний день новые территории сталкиваются с проблемными вопросами, которые не попадают под прямое действие федеральных законов. Поэтому, отметил господин Аксенов, руководителям нужно иметь максимум полномочий и практически в ручном режиме находить индивидуальные решения для каждого жителя.
Он также отметил, что интеграция новых субъектов в правовое, экономическое и социальное пространство России может занять около пяти лет.
«Крыму в свое время удалось успешно пройти интеграционные процессы, в том числе потому что решения принимались в интересах наших граждан быстро и без колебаний. Мы готовы и впредь делиться своим опытом, оказывать методическую и другую помощь руководству и жителям новых регионов»,— написал крымский губернатор в своем Telegram-канале.
Референдумы о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись в сентябре 2022 года.