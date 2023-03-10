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Коммерсантъ FM
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Глава Крыма Аксенов призвал дать больше полномочий руководителям новых регионов

Глава Крыма Аксенов призвал дать больше полномочий руководителям новых территорий России

Руководству ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей нужно иметь максимум полномочий, на полноценную интеграцию новых регионов в состав России уйдет около пяти лет, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Сергей Аксенов

Сергей Аксенов

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Сергей Аксенов

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По его словам, на сегодняшний день новые территории сталкиваются с проблемными вопросами, которые не попадают под прямое действие федеральных законов. Поэтому, отметил господин Аксенов, руководителям нужно иметь максимум полномочий и практически в ручном режиме находить индивидуальные решения для каждого жителя.

Он также отметил, что интеграция новых субъектов в правовое, экономическое и социальное пространство России может занять около пяти лет.

«Крыму в свое время удалось успешно пройти интеграционные процессы, в том числе потому что решения принимались в интересах наших граждан быстро и без колебаний. Мы готовы и впредь делиться своим опытом, оказывать методическую и другую помощь руководству и жителям новых регионов»,— написал крымский губернатор в своем Telegram-канале.

Референдумы о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись в сентябре 2022 года.

Александр Дремлюгин, Симферополь

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