На Кубани следователи выясняют обстоятельства наезда грузового поезда на пенсионерку

Следователи организовали доследственную проверку после травмирования пенсионерки на станции Шедок. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Следователи установили, что женщина 1948 года рождения решила сократить путь и подлезла под стоящий грузовой поезд. Однако он начал движение. В итоге пенсионерка была госпитализирована в лечебное учреждение с повреждениями ноги.

Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев и назначили необходимые экспертизы. С помощью комплекса действий они установят все обстоятельства, причины и условия произошедшего.

Татьяна Ручкина

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