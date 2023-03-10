Липецкие власти не стали отменять концерт Дианы Арбениной

В Липецке сегодня должен состояться концерт музыканта Дианы Арбениной. Региональные власти приняли такое решение, не смотря на то, что местные «критики направляют многочисленные обращения и посты» с требованием отменить мероприятие. Об этом в своем телеграм-канале сообщила руководитель областного управления внутренней политики Любовь Фролова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Она, в частности, напомнила, что госпожи Арбениной нет в официальном списке иноагентов. «Поэтому для меня странно, когда во время гастролей артистов, которые не в списке, случаются требования к правительству региона запретить концерты на основании каких-то слов, которым кто-то где-то дал какую-то оценку. Оценки дают эксперты и специалисты, а не комментаторы в интернете»,- объяснила госпожа Фролова.

Она подчеркнула, что законных оснований запрета концерта нет. «Если вы категорически против ее личности и высказанных где-то позиций, есть два пути. Путь сложный. Собираете друзей, знакомых и просто людей, разделяющих вашу позицию, и выходите на Министерство культуры с инициативой о внесении ее в этот самый список. Вам придется аргументировать и возможно встретиться с певицей в суде, где она будет доказывать обратное. Не исключено, что вы победите, ее включат в список и концерты в перспективе запретят, - прояснила чиновник. - Путь простой. Вы голосуете ногами или рублем. Вы не слушаете певицу, не рекомендуете ее слушать друзьям, не ходите на ее концерты. Рано или поздно, если разделяющих ваше мнение будет достаточно много, ее концертная деятельность закончится вместе с гонорарами за выступления».

«Липецк ногами и кошельком выбрал. На сегодня билетов на концерт в ''Звездном'' почти не осталось. Сама не пойду, если это кому-то интересно. Этот концерт уже слышала ранее»,- уточнила Любовь Фролова.

Андрей Цветков