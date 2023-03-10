Депутат Госдумы от Краснодарского края предложил онлайн-платформам отказаться от украинских сериалов

Депутат Госдумы от Краснодарского края, первый замглавы фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев предложил запретить к показу на онлайн-платформах украинские сериалы. Об этом сообщил сам народный избранник в своем Telegram-канале.

По данным «Кинопоиска», к популярным украинским сериалам относятся «Сваты», «Папик», «Пес», «Слуга народа» и др.

Ранее господин Гусев посоветовал интернет-площадкам контролировать продавцов, которые могут распространять товары украинского производства, в частности водку «Хортица» и конфеты «Рошен». По его мнению, доходы от продажи товаров под торговыми марками, принадлежащими украинцам, идут на финансирование вооруженных сил Украины. Вчера во время обсуждения этого вопроса в Госдуме представители маркетплейсов сообщили, что обсудят коллективный добровольный отказ от продажи украинских товаров.

«Мы обязательно поднимем эти вопросы в думских Комитетах по контролю и экономике. Подключим Министерство экономического развития, Минпромторг и ФАС. Уверен, решение найдем»,— подчеркнул господин Гусев.

Дмитрий Гусев родился 23 июля 1972 года. Закончил в 1994 году Уральский государственный университет, в 1996 г. — Уральскую государственную юридическую академию, а в 2021 г. — Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Избрался в Государственную думу восьмого созыва в 2021 году.

Олег Исаев

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