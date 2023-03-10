Облсуд увеличил штраф за мошенничество экс-главе федерации футбола Зауралья

Курганский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело бывшего руководителя федерации футбола Зауралья Евгения Рассказова, обвиняемого в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Сумма штрафа, назначенного по приговору первой инстанции, увеличена в три раза, до 300 тыс. руб. В остальной части решение оставлено без изменения, сообщается в официальном telegram-канале судебной системы Курганской области.

В начале декабря 2022 года Курганский городской суд признал Евгения Рассказова виновным в четырех эпизодах мошенничества и приговорил его к двум годам шести месяцам условного лишения свободы с испытательным сроком два года и штрафов в 100 тыс. руб. По данным следствия, в 2018 году глава федерации футбола региона похитил средства, выделенные на питание спортсменов во время тренировочных сборов, которых по факту не было, а также для приобретения наград.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в мае 2021 году Курганский горсуд уже приговаривал Рассказова к условному сроку по этому делу, но по представлению прокуратуры решение отменили и направили материалы на повторное рассмотрение.

По данным курганских СМИ, экс-глава федерации футбола находится за пределами России: он скрылся от следствия по еще одному уголовному делу о мошенничестве.