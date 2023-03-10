Бывшего премьер-министра Малайзии Мухиддина Яссина обвинили в коррупции

Малайзийская комиссия по борьбе с коррупцией в пятницу, 10 марта, предъявила бывшему премьер-министру страны Мухиддину Яссину обвинения в коррупции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мухиддин Яссин (слева)

Фото: Hasnoor Hussain, Reuters Мухиддин Яссин (слева)

Фото: Hasnoor Hussain, Reuters

Обвинения господину Яссину предъявлены по четырем пунктам, связанным с коррупцией и злоупотреблением служебным положением, и по двум пунктам об отмывании денег. По мнению комиссии, экс-премьер получил взятки на сумму $51,4 млн при распределении средств для поддержки строительной отрасли во время пандемии. Кроме того, он якобы причастен к отмыванию $43 млн. В четверг комиссия допросила бывшего чиновника, он был арестован, но затем отпущен под залог. Слушания по делу начнутся в мае.

Господин Яссин занимал пост премьер-министра с марта 2020 года по август 2021-го и ушел в отставку по требованию оппозиционных партий в малайзийском парламенте. Последние годы стали для Малайзии временем политической нестабильности, с 2018 года в стране сменилось четыре премьер-министра. На последних парламентских выборах в ноябре прошлого года Объединенная партия сынов земли Малайзии Мухиддина Яссина проиграла блоку «Альянс надежды». Господин Яссин считает, что предъявленные ему обвинения политически мотивированы.

Господин Яссин стал вторым малайзийским премьер-министром за последние годы, которого обвинили в коррупции. В 2018 году такие обвинения были были выдвинуты против бывшего премьер-министра Наджиба Разака в рамках расследования коррупционного скандала вокруг основанного им государственного фонда 1MDB.

Яна Рождественская