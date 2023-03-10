29 единиц оборудования поступят в офтальмологические кабинеты больниц Удмуртии

В 2023 году в офтальмологические кабинеты районных больниц Удмуртии поступит 11 новых автоматических рефрактометров и 18 пневмотонометров. Как сообщает пресс-служба минздрава республики, оборудование необходимо для проверки здоровья глаз и измерения внутриглазного давления.

Аппаратуру направят в Алнашскую, Шарканскую, Юкаменскую, Малопургинскую, Сарапульскую, Камбарскую, Балезинскую, Увинскую, Игринскую, Кезскую, Граховскую, Якшур-Бодьинскую и Завьяловскую районные больницы, а также в Глазовскую межрайонную больницу и медучреждения Воткинска и Сарапула.

Главный внештатный специалист по офтальмологии минздрава Удмуртии Елена Леонова рассказала, что оборудование позволит врачам на местах проводить измерение внутриглазного давления. Это исследование позволяет на ранней стадии выявить глаукому. «В настоящее время в Удмуртии на диспансерном учете по глаукоме наблюдаются порядка 13,5 тыс. человек, это главная причина инвалидности среди офтальмологических пациентов»,— подчеркнула госпожа Леонова.