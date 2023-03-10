В Ярославле простятся с погибшим в СВО

В Ярославле 13 марта состоится прощание с погибшим во время спецоперации, сообщает правительство региона. Рядовой мотострелкового отделения Сергей Рудый погиб при исполнении воинского долга, он посмертно награжден орденом Мужества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Леонтьевская церковь в Ярославле

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Леонтьевская церковь в Ярославле

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

«Прощание с военнослужащим пройдет в понедельник, 13 марта, в храме Святителя Леонтия Ростовского в Ярославле. Начало – в 11 часов»,— сообщили в областном правительстве.

Семья погибшего получит положенную материальную помощь.

Антон Голицын