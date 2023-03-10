В Ярославле простятся с погибшим в СВО

В Ярославле 13 марта состоится прощание с погибшим во время спецоперации, сообщает правительство региона. Рядовой мотострелкового отделения Сергей Рудый погиб при исполнении воинского долга, он посмертно награжден орденом Мужества.
Леонтьевская церковь в Ярославле
Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ
«Прощание с военнослужащим пройдет в понедельник, 13 марта, в храме Святителя Леонтия Ростовского в Ярославле. Начало – в 11 часов»,— сообщили в областном правительстве.
Семья погибшего получит положенную материальную помощь.