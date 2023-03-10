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В Ярославле простятся с погибшим в СВО

В Ярославле 13 марта состоится прощание с погибшим во время спецоперации, сообщает правительство региона. Рядовой мотострелкового отделения Сергей Рудый погиб при исполнении воинского долга, он посмертно награжден орденом Мужества.

Леонтьевская церковь в Ярославле

Леонтьевская церковь в Ярославле

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Леонтьевская церковь в Ярославле

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

«Прощание с военнослужащим пройдет в понедельник, 13 марта, в храме Святителя Леонтия Ростовского в Ярославле. Начало – в 11 часов»,— сообщили в областном правительстве.

Семья погибшего получит положенную материальную помощь.

Антон Голицын

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