Суд отказал мэрии в иске к «Нижегородгражданстрою» на 24 млн рублей

Арбитражный суд Нижегородской области пересмотрел иск администрации Нижнего Новгорода к ООО «Нижегородгражданстрой», следует из судебной картотеки. Девелопер развивает застроенную территорию в границах улиц Софьи Перовской, Буревестника и Страж Революции.

Мэрия взыскивала с застройщика в Московском районе 24,2 млн руб. за расселение аварийного фонда, оплаченного из муниципального бюджета, но получила отказ в связи с пропущенными исковыми сроками. Однако в июне 2022 года Верховный суд восстановил сроки по иску к девелоперу и направил дело на новое рассмотрение.

Арбитражный суд Нижегородской области установил, что в 2021 году администрация расторгла договор РЗТ с компанией, которая лишилась возможности продолжать строительство. Поскольку достроить дом девелопер не может, требования мэрии оплатить расселение суд счел несправедливыми. В итоге администрации было отказано в иске.

Подробнее о разбирательстве – в материале «Ъ-Приволжье» «Время администрации не прошло».

Владимир Зубарев