Стелу «Казань-город трудовой доблести» установят 8 мая у Северного вокзала

Стела «Казань-город трудовой доблести» будет установлен в сквере возле Северного вокзала 8 мая. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В настоящее время каркас конструкции готов на 80%. В ближайшее время компания «Неон-арт» начнет изготавливать пилоны — составные части стелы. Параллельно уже готовится площадка, где появится объект. Фундамент уже залит. После того, как в сквере сойдет снег, рабочие начнут укладывать брусчатку, а уже в конце апреля стела займет свое место.

В пресс-службе добавили, что в верхней части стелы изобразят казанский герб, а в нижнем — табличка с текстом указа главы государства о присвоении Казани звания. Кроме того, на одном пилоне появится я надпись на русском и татарском языке «Казань – город трудовой доблести», а на другом – барельефы с иллюстрациями трудовых подвигов жителей столицы Татарстана. Сама композиция будет подсвечиваться.

"Ъ-Казань"