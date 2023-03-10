В Сочи досрочно завершат ремонт дорог по плану на 2023 год

В Сочи к лету полностью завершат работы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», рассчитанные на 2023 год. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«С учетом досрочного исполнения графика мы уже в этом году во взаимодействии с министерством транспорта региона начнем работы по плану на 2024 год»,— отметил глава Сочи Алексей Копайгородский.

Он проверил ход ремонта по улице Бакинской. Здесь ремонтируют участок протяженностью 800 м. Сейчас там уже выполнено фрезерование асфальтобетонного покрытия, уложен выравнивающий слой и отремонтированы съезды в переулки.

В данный момент на участке проводится работа по ликвидации просадок. В скором времени там будут заменять бортовые камни, начнут восстанавливать тротуарное покрытие из асфальтобетона и укреплять обочины. Работы планируется завершить до конца апреля.

Всего в 2023 году по нацпроекту планируют отремонтировать 32 дороги общей протяженностью 35 км. Они расположены во всех четырех внутригородских районах.

Татьяна Ручкина

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