«Кто-то уже похоронил чемпионскую интригу»

Вечером 10 марта матчем «Сочи»—«Оренбург» стартует девятнадцатый тур чемпионата России по футболу. В Москве в этот уикенд пройдут три встречи. В субботу «Торпедо» будет принимать «Урал», а «Спартак» — воронежский «Факел». В воскресенье ЦСКА сыграет на своем поле с «Крыльями Советов». Какие шансы у команд? Выяснял спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Вывеска «Сочи»—«Оренбург» еще совсем недавно казалась не самой яркой в РПЛ. Но после того как южан возглавил Курбан Бердыев, да еще и обыграл в первом после зимней паузы матче армейцев, все изменилось. Естественно, на своем поле «Сочи» явный фаворит, и «Лига ставок» предлагает на победу команды Бердыева очень неплохой коэффициент — 1,89. Сам Курбан Бекиевич уверен, что к игрокам «Сочи» вернулась уверенность серебряного сезона: «Я просто увидел ту команду, которая была в серебряный год, то есть с характером, неуступчивую, ту, которая борется за каждый мяч. Команда показывает, что у нее действительно характер появляется серьезного уровня».

В субботу в расписании тура значится четыре матча, и встреча «Ахмат»—«Локомотив» точно без внимания не останется. После того как Артем Дзюба забил три мяча «Ростову», в «Лиге ставок» даже появилось пари, станет ли нападающий лучшим бомбардиром РПЛ. Те, кто верит в Артема, может сделать ставку с невероятным коэффициентом 100. Причем Дзюба сейчас здорово готов физически и точно будет забивать в предстоящих матчах, считает футбольный эксперт Рашид Рахимов: «Он в форме, это видно. И это приобретение для "Локомотива" позитивное. Он и в предыдущем матче имел момент и мог забивать голы. Я думаю, что дальше вот эти голы ему придадут еще больше уверенности».

Еще один субботний матч, который не стоит пропускать, пройдет в Москве. «Спартак» принимает воронежский «Факел». На своем поле красно-белые просто обязаны побеждать. На такой исход «Лига ставок» дает невысокий коэффициент — 1,36. И о том, что «Спартак» пока не самая стабильная команда, нужно помнить, отмечает футбольный эксперт Андрей Аршавин:

«Они нормально работают, эмоциональный фон хороший. Им просто нужна стабильность. Но, чтобы была стабильность у этого состава, им нужно чуть подольше поиграть».

На данный момент «Зенит», который занимает первую строчку в турнирной таблице, и «Спартак», который находится на втором месте, разделяют аж 8 очков. Кто-то уже похоронил чемпионскую интригу. Но футбольный менеджер Юрий Белоус уверен, что пока в этом вопросе ясно не все: «Конечно, в данной ситуации не выиграть чемпионат может только самый ленивый, скажем так, но мы знаем, что такие случаи были. Если на протяжении двух-трех туров будет такая тенденция, преследователи не будут набирать очки, как "Спартак" и "Ростов", то я думаю, конечно, за четыре тура, а то и за пять может закончиться вся интрига за первое место».

Еще один московский клуб, «Динамо», играет на выезде с «Краснодаром». Эта встреча считается центральной в туре. Бело-голубые уже обошли в турнирной таблице ЦСКА и сейчас занимают четвертую строчку. Команда Славиша Йокановича вполне может огорчить «Краснодар», правда букмекеры не видят здесь явного фаворита, и коэффициенты примерно равны. В «Лиге ставок» победу «Динамо» можно взять за 2,75, а «Краснодара» — за 2,6.

Причем не будем забывать, что «Краснодар» не получит в этой игре должной поддержки, впрочем, как и все клубы, который играют дома. После введения Fan ID многие матчи проходят при полупустых трибунах. И эту картину мы, скорее всего, будем теперь наблюдать достаточно долго, уверен футбольный менеджер Юрий Белоус: «Это дело не одного дня. Я думаю, что это очень долгая песня, не сразу все эти вопросы решатся. Когда-то решатся, конечно, но это, может быть, даже дело не одного года».

Завершат программу 19 тура три воскресных матча: «Зенит»—«Химки», ЦСКА—«Крылья Советов» и «Ростов»—«Нижний Новгород». Здесь, конечно же, выделяется противостояние армейцев и самарского клуба. Букмекеры считают, что красно-синие должны побеждать. Коэффициент в «Лиге ставок» на такой исход 1,7. А самый низкий коэффициент во всем туре на победу «Зенита» над «Химками» — 1,1. Как шутят букмекеры, здесь можно ставить квартиру, машину и дачу. Главное, чтобы арбитры работали адекватно, а то в предыдущем туре судейских скандалов было многовато.